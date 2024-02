Turquie: Hermes vs Hermès, le bouquiniste d'Izmir face au géant du luxe

Tout a commencé en décembre 2021, lorsque le libraire a souhaité effectuer un dépôt de marque pour son enseigne, Bouquiniste Hermes, en activité depuis quinze ans à Istanbul et ensuite à Izmir.

Le représentant du maroquinier de luxe en Turquie a alors saisi TurkPatent, l'administration en charge de la propriété intellectuelle et par la suite, la justice, pour lui interdire non seulement le dépôt de marque, mais aussi toute utilisation du nom "Hermès" dans son activité commerciale et en ligne.

La marque parisienne insiste sur "la similitude et le risque de confusion" entre les deux enseignes malgré la différence des secteurs d'activités.