Une météorite s'est-elle écrasée à Strasbourg? Un trou de 50cm découvert sur le toit d'une voiture

Les pompiers et la police de Strasbourg s'interrogent lundi sur la possibilité d'une chute de météorite après une intervention sur un véhicule présentant un trou de 50 centimètres de diamètre sur le toit.

"On n'a retrouvé aucun objet", a-t-il poursuivi. "Soit l'objet était tellement petit qu'on ne peut pas le retrouver, soit l'impact était tel que l'objet s'est désintégré et transformé en poussière", a-t-il avancé comme hypothèses.

"A notre arrivée, nous avons constaté un impact relativement important, d'un diamètre de 50 centimètres environ, qui a traversé la toiture, le bas de caisse et le réservoir du véhicule", a précisé à l'AFP le capitaine des pompiers Matthieu Colobert. Une recherche a permis de conclure à l'absence de radioactivité.

"On a quand même une suspicion sur un gravillon" d'environ deux centimètres de large retrouvé sur place, a-t-il indiqué. Ce gravillon a été confié à la police en vue d'analyses complémentaires afin d'en déterminer la nature.

Une météorite ? Peu probable

Pour Vinciane Debaille, géologue et chercheuse, la piste de la météorite est peu probable. "Tout d'abord, le fait qu'on n'ait pas retrouvé d'objet dans la voiture. On a montré qu'on avait retrouvé un petit caillou, mais la taille de ce caillou n'est pas du tout compatible avec la taille du trou dans le toit de la voiture. Et les images que l'on a de ce petit caillou pour l'instant indiquent qu'il ne s'agit pas d'une météorite", explique-t-elle.

Pour elle, la vérité est ailleurs. Habituée à ces morceaux de pierres qui arrivent parfois sur terre, cette scientifique reste ici très perplexe. "Evidemment, persiste le mystère de ce trou dans le toit de la voiture. Et aujourd'hui, on peut avoir plusieurs hypothèses: soit un vandalisme ou on pourrait peut-être penser à un morceau de glace qui tombe du ciel", poursuit Vinciane Debaille.