Viols de Mazan: lecture crue et éprouvante des faits, la fille de la victime bouleversée

Droguée et violée par des dizaines d'inconnus recrutés sur internet par son mari chez elle pendant plus de dix ans, Gisèle P. est restée stoïque mardi à l'écoute d'un long et cru résumé des faits qui a poussé sa fille à sortir de la salle d'audience.

Elle s'est écroulée en sanglots lorsque le président Roger Arata a fait état de photomontages où elle apparaît dénudée, qui avaient retrouvés dans l'ordinateur de son père dans un dossier intitulé "Autour de ma fille, à poil".

Ses deux frères, assis à ses côtés, ont tenté de la soutenir, tout comme sa mère, qui lui a posé une main sur la jambe. Mais, face à la litanie de détails, Caroline Dorian a finalement quitté la salle en tremblant et en pleurs, escortée par ses deux frères et son avocat, Me Antoine Camus, avant de revenir quelque vingt minutes plus tard.

Gisèle P., chemise blanche, n'a elle laissé transparaître aucune émotion.

Benoit PEYRUCQ

Face à elle, à l'autre bout de la salle dans le box réservé aux 18 accusés détenus, son mari, en tee-shirt gris, est resté impassible. De temps à autre, il a lancé des regards vers la salle où sont assis les 32 autres accusés comparaissant libres, avec leurs avocats.