Dépenses en hausse, recettes en baisse: Bercy alerte le Parlement sur le déficit public

Dans une lettre adressée lundi soir aux rapporteurs généraux et aux présidents des commissions des Finances des deux assemblées, le ministre démissionnaire des Finances Bruno Le Maire et le ministre démissionnaire délégué aux Comptes publics Thomas Cazenave s'inquiètent de l'"augmentation extrêmement rapide des dépenses des collectivités".

Même avec 30 milliards d'euros économies, le déficit public stagnerait encore à 5,2% du PIB l'an prochain, a pu lire M. Coquerel.

Le déficit public est le solde des comptes de l'Etat, de la Sécurité sociale et des collectivités locales.

"Les recettes ont diminué, c'est ça le principal problème", a analysé Eric Coquerel mardi sur BFM Business. "A partir de là, il y a deux politiques", a-t-il poursuivi: la taxation "des revenus du capital des plus riches" et l'augmentation des salaires, "pour qu'il y ait plus de cotisations qui rentrent" dans les caisses de l'Etat et de la Sécurité sociale.

Visée depuis fin juillet par une procédure européenne pour déficit excessif, la France, comme six autres pays de l'UE, doit envoyer avant le 20 septembre à Bruxelles son plan de redressement des comptes publics jusqu'à 2027, date à laquelle elle doit normalement être revenue sous les 3% du PIB pour le déficit public.