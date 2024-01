70 ans après son appel, l'Abbé Pierre une "icône" toujours actuelle

"Mes amis au secours, une femme vient de mourir gelée cette nuit" : le 1er février 1954, l'Abbé Pierre lance son célèbre appel. 70 ans plus tard, ce défenseur inlassable des sans abri et des mal-logés reste une icône dont le combat demeure, selon les associations, "criant d'actualité".

"Son appel de 1954 faisait appel à l'humanité, c'était criant de vérité et ça reste criant d'actualité", estime auprès de l'AFP Laurent Desmard, président d'honneur de la Fondation Abbé Pierre.

"Les gens qui l'écoutaient avaient vécu l'exode, les privations de la guerre et étaient très sensibles à la douleur des personnes vivant dans la rue à une période où il faisait extrêmement froid", se remémore celui qui fut l'ancien secrétaire particulier du prêtre décédé en 2007 à 94 ans.

Loin de s'éteindre avec sa mort, la figure de l'Abbé Pierre, à la barbe blanche, au béret et à la capeline noire, reconnaissable entre tous, et son combat pour les plus démunis continuent d'inspirer militants et artistes.