A 7,9 milliards de dollars, très léger fléchissement des ventes aux enchères de Sotheby's

"Dans un contexte de marché plus difficile", Sotheby's s'est notamment félicitée dans un communiqué de la bonne tenue des ventes dans le secteur du luxe, à 2,5 milliards de dollars.

Le total de 7,9 milliards de dollars, qui comprend tous les domaines, des ventes d'enchères d'art à celles de voitures de collection, est en très léger repli de 0,8% par rapport à 2022 mais en hausse de 40% par rapport à 2019, dernière année avant la pandémie.

"L'activité est restée élevée, soutenue par l'augmentation des transferts de patrimoine entre générations et des résultats de vente aux enchères satisfaisants", note le directeur général de Sotheby's, Charles Stewart.

Après une année 2022 exceptionnelle, le marché de l'art a connu un tassement en 2023, notamment en raison des chutes de vente en Chine, des effets de l'inflation et de la remontée des taux d'intérêts, qui s'ajoutent à l'invasion russe en Ukraine depuis 2022 et à la guerre entre Israël et le Hamas depuis octobre dans la bande de Gaza.