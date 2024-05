Action louviéroise de la "Coalition 8 mai" contre la montée de l'extrême droite

"On ne peut pas continuer à vivre dans un avenir serein en oubliant ce qui s'est passé dans notre histoire, surtout quand on constate la montée de l'extrême droite actuellement", a expliqué Leslie Seghers (CSC). "Le but de la coalition est de restaurer la date comme jour férié en Belgique."

Plusieurs intervenants ont pris la parole et une gerbe de fleurs a été déposée au pied du monument louviérois. L'action majeure de la "coalition" a aussi pour objectif de s'opposer à la montée actuelle de l'extrême-droite en Europe.