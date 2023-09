Arrivée d'aide humanitaire via l'Arménie et l'Azerbaïdjan

Des véhicules chargés d'aide humanitaire sont entrés lundi dans la région sécessionniste du Nagorny Karabakh, après un accord entre les séparatistes arméniens et les autorités azerbaïdjanaises, a indiqué un responsable de l'Azerbaïdjan, premier pas vers une désescalade des tensions.

"Le passage simultané de véhicules de la Croix-Rouge a été assuré" via le corridor de Latchine, seule route qui relie l'Arménie à ce territoire disputé, et via la route d'Aghdam, qui le rattache au reste de l'Azerbaïdjan, a indiqué Hikmet Hajiev, un conseiller du président azerbaïdjanais Ilham Aliev, sur les réseaux sociaux.

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a confirmé dans un communiqué que, grâce à "un consensus humanitaire entre les décideurs", le CICR "achemine de la farine de blé et des produits médicaux essentiels" au Nagorny Karabakh via ces deux routes.