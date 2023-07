Attaque à l'explosif au Mexique: trois policiers tués et dix blessés

Une attaque à l'explosif "sans précédent" a tué trois représentants de la police et de la justice mexicaines et fait dix blessés mardi soir dans l'ouest du Mexique, a annoncé le gouverneur de l'Etat de Jalisco.

Le personnel du Parquet et de la police de Jalisco "a subi un lâche attentat avec des engins explosifs, qui a causé la mort de trois collègues de la police municipale et du parquet et fait 10 blessés", a écrit le gouverneur Enrique Alfaro sur Twitter.