Au Vatican, grande toilette pour le Baldaquin de la basilique Saint-Pierre

Composé surtout de bronze, de marbre et de béton, le Baldaquin pèse 63 tonnes et est orné de dorures. "Le nettoyage de l'or et du bronze sont les éléments centraux de notre restauration", a souligné M. Capitanucci.

Le Baldaquin, dont la dernière restauration majeure remontait à 1758, est l'une des œuvres les plus célèbres du Bernin, surnommé "le second Michel-Ange", réalisé en collaboration avec Francesco Borromini.

"Le Bernin et Borromini étaient de grands rivaux et pourtant ils se sont retrouvés à travailler ensemble, ce qui m’amène à dire que le travail d'équipe contribue à un monde plus beau et meilleur", a relevé le père Enzo Fortunato.

Commandée par le pape Urbain VIII, Maffeo Barberini, la sculpture a été construite entre 1624 et 1635. Des abeilles, symboles de la noble famille Barberini, sont sculptées sur plusieurs parties de la structure, en particulier au bas des colonnes.