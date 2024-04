Aux Etats-Unis, le toit d'une maison percé par un débris spatial: "Je tremblais"

L'objet venu du ciel qui avait transpercé la maison d'un habitant de Floride arrivait bien de la Station spatiale internationale (ISS), a confirmé lundi la Nasa.

Le 8 mars, un habitant d'une ville de Floride a récupéré un objet gris semi-cylindrique qui aurait, selon lui, "transpercé le toit et deux étages" de sa maison, et l'a transmis à l'agence spatiale américaine. Absent lors de cet événement, l'objet a évité de justesse son fils : "Je tremblais", dit-il au média Wink-Tv. "J'étais complètement incrédule. Quelles sont les chances que quelque chose atterrisse sur ma maison avec une telle force et cause autant de dégâts ? Je suis très reconnaissant que personne n'ait été".