Aux Philippines, des bidonvilles surchauffés remplacent l'école

Les Philippines ont fermé plus de 47.000 écoles dans tout le pays à partir de lundi, alors que la température à Manille a atteint un niveau record de 38,8 degrés Celsius au cours du week-end.

De nombreuses écoles de ce pays tropical n'ont pas d'air climatisé et les élèves doivent transpirer dans des salles de classe mal ventilées, mais les conditions à Baseco, le tristement célèbre bidonville des docks de Manille, sont encore plus désespérées.

Plus de 7.000 écoles étaient encore fermées jeudi, dont l'école élémentaire d'Ella, dans la capitale.

Dans leur minuscule logement d'une pièce, Ella regarde le téléphone portable de sa mère pour déchiffrer la leçon du jour, que son professeur met en ligne.

L'appartement, qui n'a pas d'eau courante, doit rester sombre car le jeune frère d'Ella, Prince, souffre de paralysie cérébrale et pourrait être victime d'une crise d'épilepsie.

Quelques portes plus loin, Jalian Mangampo, élève de sixième, et son jeune frère Sherwin sont allongés sur le lit simple qu'ils partagent et tentent de terminer leur travail scolaire sur leur téléphone portable.