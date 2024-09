Les Houthis affirment avoir attaqué un navire au large du Yémen

Plus tôt samedi, le Centre conjoint d'information maritime (JMIC), dirigé par une coalition navale multinationale incluant les Etats-Unis et des pays européens et basé à Bahreïn, avait rapporté que le navire Groton avait été "visé par deux missiles balistiques à 130 milles marins à l'est d'Aden", la grande ville du sud du Yémen.

Il avait précisé que le premier missile était "tombé à une distance de 50 mètres de l'avant du navire" et le "second à 50 mètres de l'arrière", ajoutant que le bateau avait poursuivi sa route sans subir de dégâts.

L'attaque avait également été signalée par l'agence de sécurité maritime britannique UKMTO.

Depuis novembre, les Houthis mènent des attaques au large du Yémen contre des navires qu'ils estiment liés à Israël, disant agir en solidarité avec les Palestiniens dans le contexte de la guerre dans la bande de Gaza.