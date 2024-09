La Russie commémore les vingt ans du massacre de Beslan

Le 20 août, le président russe Vladimir Poutine, déjà au pouvoir au moment de l'attentat, a visité pour la première fois l'école et a comparé ce massacre à l'offensive militaire ukrainienne en cours dans la région de Koursk.

La Russie commémore dimanche les vingt ans de la prise d'otages menée par un commando islamiste dans une école de Beslan, dans le Caucase russe, qui s'est soldée par un massacre ayant fait 334 morts, dont 186 enfants, et traumatisé le pays.

Le 1er septembre 2004, jour de la rentrée scolaire, un groupe armé composé de Tchétchènes et d'Ingouches entre dans l'école numéro Un de Beslan, dans la république russe d'Ossétie du Nord, et y séquestre plus de mille personnes: parents, professeurs, écoliers.

Pendant plus de 50 heures, elles sont détenues dans des conditions atroces, privées d'eau, et plusieurs d'entre elles sont exécutées. Le 3 septembre, une double explosion à l'intérieur du gymnase de l'école sème la panique, les enfants tentant de fuir sous les tirs des preneurs d'otages.

Ces explosions, dont l'origine n'est pas entièrement déterminée, poussent les forces spéciales russes à lancer un assaut chaotique qui se termine dans un monstrueux bain de sang: 334 morts, dont 186 enfants, et plus de 750 blessés.