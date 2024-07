Bangladesh : 32 morts dans les violences, la TV d'État en feu, l'internet coupé

Les affrontements au Bangladesh entre les forces de l'ordre et les étudiants qui manifestent contre des quotas d'embauche dans la fonction publique ont fait 32 morts en 48 heures dont un journaliste, selon un nouveau bilan établi jeudi, tandis que le siège de la télévision d'Etat a été incendié.

La foule en colère a ensuite incendié l'accueil de cette chaîne de télévision et des dizaines de véhicules garés à l'extérieur, a affirmé à l'AFP un responsable de BTV sous couvert d'anonymat.

Des centaines de manifestants ont débordé la police antiémeutes qui avait fait usage contre eux de balles en caoutchouc et ont pourchassé les policiers qui se sont réfugiés au siège de la BTV à Dacca, la capitale.

Mais cela n'a pas suffi. La violence s'est aggravée au moment où la police tentait à nouveau de disperser les protestataires avec des balles en caoutchouc et du gaz lacrymogène.

La cheffe du gouvernement Sheikh Hasina a condamné mercredi le "meurtre" de manifestants dans un discours télévisé et a promis que les responsables seraient punis quelle que soit leur affiliation politique.

"Nous exigeons d'abord que la Première ministre nous présente ses excuses", a raconté à l'AFP Bidisha Rimjhim, une manifestante de 18 ans. "Il faut que justice soit rendue pour nos frères tués".

Au moins 25 personnes, dont un journaliste, ont été tuées jeudi, en plus des sept morts signalés plus tôt dans la semaine, selon un comptage établi par l'AFP, et des centaines ont été blessées.

Les armes "non létales" de la police sont à l'origine de plus des deux tiers de ces décès, ressort-il des descriptions fournies à l'AFP par les hôpitaux.

- "Comme une dictatrice" -

De nouveaux heurts ont éclaté dans plusieurs villes du Bangladesh tout au long de la journée quand la police antiémeute a chargé les manifestants, qui ont mis en place une nouvelle série de barrages humains sur les routes et les autoroutes.

MUNIR UZ ZAMAN

Des hélicoptères ont secouru jeudi 60 policiers coincés sur le toit d'un campus de l'Université canadienne, théâtre de violents affrontements dans la capitale, a annoncé dans un communiqué le Bataillon d'action rapide.

Les dépouilles de trois étudiants et d'un chauffeur de pousse-pousse ont été transportées dans un hôpital de Dacca. "Ils ont été blessés par des balles en caoutchouc", a confié à l'AFP la directrice adjointe de l'hôpital Kuwait Moitri, Mahfuz Ara Begum.

"Plus de 150 étudiants sont également soignés ici. La plupart ont été touchés par des balles en caoutchouc aux yeux".

"Nous avons sept morts ici", a dit à l'AFP sous le couvert de l'anonymat un responsable de l'hôpital Uttara Crescent de Dacca. "Les deux premiers étaient des étudiants avec des blessures par balle en caoutchouc. Les cinq autres présentaient des blessures par balle d'armes à feu", a-t-il précisé.

Munir UZ ZAMAN

Un milliers d'autres personnes ont été hospitalisées pour des blessures subies au cours de heurts avec la police, a affirmé le responsable, ajoutant que beaucoup d'entre elles avaient été blessées par des balles en caoutchouc.

Didar Malekin, du média en ligne Dhaka Times, a informé l'AFP que Mehedi Hasan, l'un de ses reporters, avait été tué pendant qu'il couvrait les violences dans la capitale.

D'autres hôpitaux ont fait état auprès de l'AFP de 14 décès supplémentaires jeudi : 10 à Dacca, deux dans la ville portuaire de Chittagong et deux dans des localités voisines.

Les participants aux manifestations quasi-quotidiennes exigent la fin du système de quotas : celui-ci, selon eux, profite aux enfants des groupes soutenant Sheikh Hasina, 76 ans, qui dirige le Bangladesh depuis 2009.

MUNIR UZ ZAMAN

Mubashar Hasan, un expert de ce pays à l'Université d'Oslo en Norvège, a relevé que ces rassemblements s'étaient transformés en l'expression d'un mécontentement généralisé à l'égard du régime.

Les manifestants "protestent contre le caractère répressif de l'Etat", a-t-il expliqué à l'AFP. Ils "remettent en question le leadership d'Hasina, l'accusant de s'accrocher au pouvoir par la force", "les étudiants la traitent en fait de dictatrice", estime-t-il.

Le porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujarric, a appelé toutes les parties à la retenue.

"Nous exhortons le gouvernement à garantir un environnement propice au dialogue. Et nous encourageons les manifestants à engager le dialogue pour sortir de l'impasse", a-t-il déclaré aux journalistes. "La violence n'est jamais une solution".

- Contre "la désinformation" -

"Les données en temps réel montrent que le Bangladesh est actuellement touché par une coupure quasi-totale d'internet", a fait savoir NetBlocks sur X.

Selon cette organisation, cela "fait suite à des efforts antérieurs visant à étrangler les médias sociaux et à restreindre les services de données mobiles", des outils de communication clés pour les organisateurs de manifestations.

Les sites en ligne des ministères de l'Intérieur et des Affaires étrangères ainsi que ceux des journaux Dhaka Tribune et Daily Star n'étaient pas disponibles jeudi soir.

Munir UZ ZAMAN

Le ministre adjoint des Télécommunications, Zunaid Ahmed Palak, a déclaré à l'AFP que le gouvernement avait ordonné la coupure du réseau pour éviter "des rumeurs, des mensonges et de la désinformation".

Parallèlement à la répression policière, les manifestants et les étudiants alliés à la Ligue Awami de la Première ministre se sont également affrontés dans les rues à coups de briques et de tiges de bambou.

Amnesty International a souligné que des vidéos sur les affrontements de cette semaine montraient que les forces de sécurité bangladaises avaient eu recours à une force illégitime.