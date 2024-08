Bangladesh : au moins 23 morts dans des heurts entre pro et anti-gouvernement

Des affrontements entre des manifestants réclamant la démission de la Première ministre bangladaise Sheikh Hasina et des partisans du parti au pouvoir, la Ligue Awami, ont fait au moins vingt-trois morts dimanche, selon un nouveau bilan de la police et des hôpitaux.

"Il y a eu des affrontements entre des étudiants et des hommes du parti au pouvoir", a déclaré à l'AFP l'inspecteur de police Al Helal, qui avait initialement fait état de deux morts à Dacca.

Selon le nouveau bilan, des décès ont été signalés à Dacca et dans les districts de Bogra, Pabna et Rangpur, dans le nord du pays, ainsi qu'à Magura dans l'ouest, à Comilla dans l'est, et à Barisal et Feni dans le sud.

Selon une autre source policière, tout Dacca s'est transformé dimanche "en champ de bataille" et une foule de plusieurs milliers de manifestants a mis le feu à des voitures et des motos près d'un hôpital.