Bart Swings gagne le premier marathon en roller à Shanghai

Sur un parcours rendu glissant par la pluie, Swings, 33 ans, s'est imposé avec plus d'une minute d'avance. Le Mexicain Mike Paez a remporté le sprint pour la deuxième place, devant l'Espagnol Paxi Peula. Jason Suttels, deuxième Belge au départ, a rencontré des difficultés avec la pluie et a fini dans le podium.

La course à Shanghai était la première d'une nouvelle série de trois épreuves organisée par World Skate. La prochaine se tiendra en septembre à Pescara, en Italie, et la dernière en novembre à La Havane, à Cuba. Cette série s'ajoute à la World Inline Cup, qui existe depuis 25 ans et qui commencera le 2 juin à Funchal. World Skate a prévu une dotation de 200.000 dollars (195.000 euros), dont 10.000 dollars pour le vainqueur de chaque épreuve.