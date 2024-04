Biden reçoit l'onction des Kennedy face à la menace du neveu de "JFK"

Pas moins de 15 membres du clan Kennedy ont affiché dans cette ville du nord-est des Etats-Unis leur soutien au démocrate de 81 ans pour la présidentielle du 5 novembre face au républicain Donald Trump.

Une image d'unité supposée contraster avec le Kennedy dont on parle le plus actuellement, le très controversé "RFK Junior", qui s'est aussi lancé dans la course à la présidentielle de novembre.

Ce Kennedy, parfois qualifié de "mouton noir" de la famille et qui s'est fait connaître notamment pour son opposition aux vaccins, est le fils de l'ancien ministre démocrate de la Justice, "Bobby" Kennedy, assassiné en 1968.