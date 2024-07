Biden va expliquer son retrait de la présidentielle

SAUL LOEB

Est-ce parce qu'il se sent trop vieux? Qu'il est désormais convaincu de ne pas pouvoir l'emporter face à Trump? Joe Biden va s'exprimer sur les raisons qui l'ont conduit à se retirer de la course présidentielle et à passer le flambeau à Kamala Harris lors d'une allocution solennelle mercredi.

Le président démocrate a choisi une heure de grande écoute, 20H00 (00H00 GMT jeudi), pour s'adresser aux Américains sur l'un des plus grands bouleversements politiques de l'histoire moderne du pays.