Blinken en quête de progrès en Afrique de l'Ouest au-delà de l'approche militaire

Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken a cherché à contrer le déclin démocratique en Afrique de l'Ouest et appelé à lutter contre l'extrémisme au-delà d'une approche strictement militaire, avant de poursuivre sa tournée africaine en Angola. M. Blinken a proposé une assistance américaine élargie en matière de sécurité mais déclaré qu'il fallait une "approche globale", près d'un an après que l'armée a renversé le président élu du Niger, Mohamed Bazoum, et alors que la Russie et la Chine progressent dans la région.

Cet effort signifie "travailler avec les communautés locales dans un partenariat, démontrer que les forces de sécurité sont là avant tout pour les protéger et répondre à leurs besoins", a-t-il déclaré mardi à Abuja, la capitale nigériane, avant-dernière étape de sa tournée. Cette approche inclusive avait "abouti à des résultats" au Niger lors du mandat de M. Bazoum, a déclaré M. Blinken. "Partout où il y a eu un changement inconstitutionnel de direction", a-t-il ajouté, "les choses n'ont fait qu'empirer".

Antony Blinken s'est entretenu avec le président du Nigeria Bola Ahmed Tinubu, élu l'an dernier sur un programme de mesures économiques et sécuritaires pour le pays le plus peuplé du continent et première économie d'Afrique. Tout en saluant ces réformes, il a souligné que certaines d'entre elles, notamment la suppression des subventions sur les carburants, allaient provoquer de la "souffrance" à court terme. Washington a salué l'appel du président Tinubu à ouvrir une enquête après une attaque de drone de l'armée nigériane qui a tué accidentellement en décembre au moins 85 villageois célébrant une fête musulmane.