Boeing accepte de plaider coupable pour éviter un procès lié aux crashes de 2018 et 2019

Boeing a trouvé un accord avec le gouvernement américain pour éviter un procès embarrassant, à l'issue incertaine, dans le dossier pénal lié au crash de deux 737 MAX 8 en 2018 et 2019, qui ont fait 346 morts.

Cet accord dit de poursuite différée (DPA), datant du 7 janvier 2021, lui imposait notamment d'améliorer son programme de conformité et d'éthique, avec une mise à l'épreuve de trois ans.

Cet accord de plaider-coupable intervient après que le ministère a considéré mi-mai que le groupe avait bafoué un accord antérieur concernant les accidents d'avions opérés par la compagnie indonésienne Lion Air et par Ethiopian Airlines.

Dans un point d'étape déposé dimanche auprès du tribunal fédéral du Texas (sud) chargé de cette affaire, le ministère confirme cette entente de principe et s'engage à transmettre au juge l'accord définitif au plus tard le 19 juillet.

Mais le groupe a cumulé, pendant de longs mois, une série de problèmes de production et de qualité, et un incident le 5 janvier sur un 737 MAX 9 d'Alaska Airlines a entraîné, depuis, moult retombées judiciaires, politiques, réglementaires et de gouvernance.

- Un chef d'accusation -

En faisant part de ses conclusions au juge texan Reed O'Connor mi-mai, le ministère s'était engagé à faire part "au plus tard le 7 juillet" de sa décision de lancer ou non des poursuites.

Une dizaine de jours avant cette échéance, il avait adressé une offre de plaider-coupable à Boeing. Elle portait sur le seul chef d'inculpation contenu dans le DPA de 2021.