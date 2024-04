"Ca ressemble à la fin": la légende du surf Kelly Slater évoque sa prochaine retraite

Onze fois champion du monde, à la fois le plus jeune - à 20 ans en 1992 - et le plus vieux de l'histoire - à 39 ans en 2011 -, détenteur de 55 victoires en compétitions, un record, Kelly Slater, en difficulté sur le circuit élite et rattrapé par son âge, ne participera pas aux Jeux olympiques l'été prochain.

Il a déjà plusieurs fois fait référence à sa prochaine retraite, mais sans jamais encore l'annoncer officiellement.

Evoquant son sentiment après plusieurs compétitions ratées depuis le début de la saison, visiblement ému, il est encore revenu sur le sujet mardi: "Ca ressemble à la fin (...). Si tu ne t'adaptes pas, tu ne peux pas survivre. Je n'ai pas été totalement motivé pour être à 100% comme tout le monde le fait maintenant".