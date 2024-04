"Certains seront plus conservateurs, c'est comme ça": Donald Trump se prononce à nouveau sur la question épineuse du droit à l'avortement

Depuis cette décision redonnant aux États toute latitude pour légiférer dans ce domaine, une vingtaine ont interdit ou sévèrement restreint l'accès à l'IVG. "Beaucoup (d'États) auront un nombre différent de semaines" comme durée limite de grossesse pour un avortement, a exposé Donald Trump dans sa vidéo.

"Certains seront plus conservateurs que d'autres, et c'est comme ça. Au bout du compte, c'est la volonté du peuple qui compte", lance-t-il. Le républicain a également accusé les démocrates d'être en faveur de l'avortement jusque dans les derniers mois de grossesse, et "même une exécution après la naissance". Une affirmation sans fondement.

En mars, Donald Trump avait d'abord indiqué qu'il pourrait se prononcer pour une interdiction nationale au-delà de 15 ou 16 semaines. Mais il avait également estimé qu'il ne revenait pas à l'administration fédérale de trancher sur ces questions, mettant en garde contre le coût électoral d'une position trop conservatrice sur ce sujet éminemment sensible.