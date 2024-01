Ces animaux ont été sauvés d'un semi-remorque en feu par un policier

Un policier de l'État, un adjoint du comté de Grant et un membre du cirque sont donc intervenus pour sauver les animaux de la remorque.

Le conducteur avait quitté en toute sécurité le camion, bien que les animaux - cinq zèbres, quatre chameaux et un cheval miniature du Shrine Circus - se trouvaient toujours à l'intérieur de la remorque.

Le policier et l'adjoint ont été traités dans un hôpital local pour inhalation de fumée et ont ensuite été libérés, ont déclaré les autorités. Le conducteur et les animaux n'ont pas été blessés.

L'enquête préliminaire sur l'accident a déterminé qu'une défaillance de l'équipement avait provoqué l'incendie.