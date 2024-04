Colombie: libération des 34 militaires séquestrés dans le sud du pays

"Une commission de l'ONU et du bureau du Défenseur du peuple s'est rendue dans le village d'Alto Caño Cafra pour engager un dialogue avec la communauté et les 34 soldats ont été libérés ensuite", affirme l'armée dans un communiqué, en précisant que les militaires "sont en bonne santé et disposent de tout leur équipement et de leur matériel".