Conflits, environnement: le pape et le grand imam de Jakarta signent un appel conjoint

CHRISTIAN MONTERROSA Le pape François a signé jeudi un document conjoint avec le grand imam de Jakarta appelant à agir contre l'instrumentalisation religieuse des conflits et le réchauffement climatique, avant de présider une messe géante dans un stade de 80.000 places, point culminant de la première étape de sa tournée en Asie-Pacifique. Lors d'une rencontre interreligieuse devant la mosquée Istiqlal, la plus grande d'Asie du Sud-Est, le chef de l'Eglise catholique et le grand imam Nasaruddin Umar, s'inquiètent de la "déshumanisation" liée à la "généralisation des conflits et de la violence" et appellent à "prendre des mesures décisives pour préserver l'intégrité de l'environnement naturel et de ses ressources".

Cette rencontre, en présence des représentants des six confessions reconnues officiellement - islam, protestantisme, catholicisme, bouddhisme, hindouisme et confucianisme - constitue l'un des temps forts de la visite de trois jours du pape à Jakarta, placée sous haute sécurité, dans le cadre d'une tournée en Asie et Océanie, le plus long et lointain voyage depuis son élection en 2013. Malgré un rythme effréné, le pontife de 87 ans apparaît souriant et en bonne forme depuis son arrivée mardi: plaisantant volontiers avec les fidèles, il n'a semblé gêné ni par la chaleur humide de Jakarta, ni par les nombreuses sollicitations, ni par le décalage horaire, s'offrant même plusieurs bains de foule. Inaugurée en 1978, la mosquée Istiqlal, qui peut accueillir 250.000 fidèles, est voisine de la cathédrale Sainte-Marie de l'Assomption. Les deux édifices sont reliés par un "tunnel de l'amitié" d'une trentaine de mètres construit en 2020, symbole de fraternité religieuse.

"Aux nombreux signes de menace, aux périodes sombres, opposons le signe de la fraternité", a déclaré le pape devant le tunnel. - "Sauver notre environnement" - Au son des chants traditionnels et des tambours, François a été accueilli dans une ambiance joyeuse sous une grande tente déployée près de la mosquée mais n'est pas entré à l'intérieur de la salle de prière, tandis que des centaines de personnes se pressaient derrière des barrières aux alentours. Après avoir assisté à la récitation chantée d'un passage du Coran puis à une lecture d'un passage de l'Evangile, il a signé la "Déclaration d'Istiqlal" avec les représentants des autres confessions.