Une chercheuse américaine en désinformation déplore une "chasse aux sorcières"

Le contrat de Renee DiResta au Stanford Internet Observatory (SIO), un projet de recherche apolitique sur la désinformation, comme celui de beaucoup d'autres n'a d'ailleurs pas été renouvelé à la suite d'une enquête réalisée par cette commission.

QUESTION: A quelles pressions le projet de recherche a-t-il été confronté?

REPONSE: Nous avons reçu une lettre et une citation à comparaître de Jim Jordan, à la tête d'une commission parlementaire. On nous a demandé tous les emails que nous avions échangés avec le pouvoir exécutif américain et avec les plateformes.

C'était une demande très large pour apparemment déterminer s'il y avait eu une sorte de complot où le gouvernement nous aurait demandé de réclamer aux plateformes de supprimer des informations ou du contenu. Ce qui n'est jamais arrivé.