Des régions du Brésil en alerte face à une sécheresse de l'air historique

Partager:

Sergio Lima Plus d'un millier de communes brésiliennes sont en état d'alerte jeudi, en raison d'une humidité très faible et parfois comparable à celle de déserts comme le Sahara, au moment où le pays affronte une sécheresse historique et des incendies en série. Les zones affectées se concentrent surtout dans la région centrale du pays, notamment à Brasilia, et dans le sud-est, dans les Etats très peuplés de Sao Paulo et du Minas Gerais.

Elles présentent un taux d'humidité inférieur à 12%, sous le seuil recommandé par l'Organisation mondiale de la santé, selon les données publiées par l'Institut national de météorologie Inmet. Une situation "très dangereuse", selon cet organisme public, car elle représente "un grand risque d'incendies de forêt", mais aussi "pour la santé", exposant notamment les habitants à des "maladies pulmonaires" ou des "maux de tête". Dans plusieurs dizaines de communes, le taux d'humidité est passé sous le seuil des 10%, atteignant même 7%. Un niveau "aussi bas" que dans le Sahara, dit à l'AFP Ana Paula Cunha, chercheuse au Centre national de surveillance des désastres naturels (Cemaden).

Selon elle, le Brésil vit sa pire sécheresse "depuis au moins 70 ans", en raison "du manque de précipitations accumulé" depuis la fin de l'année dernière. Le pays est ravagé depuis des mois par une vague d'incendies de grande ampleur, en Amazonie (nord), la plus grande forêt tropicale de la planète, au Pantanal (centre-ouest), et plus récemment dans l'Etat de Sao Paulo (sud-est). - Phénomènes "graves et fréquents" - D'immenses nuages de fumée provenant de ces incendies ont recouvert des grandes villes comme la capitale Brasilia, où il n'a pas plu depuis 130 jours.