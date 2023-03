Congo-Brazzaville: neuf morts dans l'attaque d'une embarcation sur le fleuve Congo

Le bilan définitif de cette attaque a été donné par le député provincial Moïse Makani et l'administrateur de Kwamouth, Puis Makina. Il a fait état de neuf morts, de 190 disparus et de 22 rescapés.

Selon lui, l'embarcation a été emportée par les assaillants avec les marchandises au village Ibali.

Cette région de RDC, connue sous le nom de "Grand Bandundu", qui comprend les provinces congolaises du Mai-Ndombe, du Kwango et du Kwilu, est en proie depuis juin dernier à un conflit interethnique, qui a déjà fait des dizaines de morts. Il oppose les Teke et Yaka, qui se disputent des taxes et des terres dans les territoires de Kwamouth et de Bagata, dans la province voisine du Kwilu.