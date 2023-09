"On a cru que le bâtiment allait s'effondrer, c'était la panique": cette Belge, en vacances à Marrakech, a vécu le séisme et raconte

Un puissant séisme a frappé le Maroc dans la nuit de vendredi à samedi. Selon un bilan provisoire, 296 personnes ont perdu la vie. Plusieurs grandes villes du pays ont été touchées, avec d'énormes dégâts.

Ines nous a contactés via le bouton orange Alertez-nous, elle explique avoir été "témoin du tremblement de terre à Marrakech." La jeune femme est en vacances avec une amie dans la ville marocaine lorsqu'elle a ressenti les secousses. Elle raconte: "Vers 23h, j'étais à Marrakech avec une amie dans notre Airbnb quand, tout d'un coup, on a senti des secousses. Tout le bâtiment a tremblé, on a cru que le bâtiment allait s'effondrer."

Une seule chose traverse alors leur esprit: fuir pour sauver leur vie. "Par instinct de survie, on a vite quitté les lieux. On est descendu par les escaliers. On a entendu des cris, des pleurs... On est descendu très rapidement à l'extérieur du bâtiment. On a vu des gens en pyjama, à pieds nus... Des personnes en panique, des personnes âgées, des personnes handicapées", poursuit la jeune femme.