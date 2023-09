Prévisions météo: toujours très chaud et ensoleillé pour ce week-end, mais ça ne va pas durer

Ce samedi, le soleil s'imposera à nouveau avec éventuellement quelques voiles d’altitude ou champs de nuages cumuliformes sans conséquences. Les températures seront comprises entre 26 degrés en Hautes-Fagnes et 30 à 33 degrés en plaine.

Ce samedi soir et cette nuit, le temps sera calme sous un ciel peu nuageux à serein. Des voiles d'altitude un peu plus nombreux gagneront l'ouest du pays. Les minima atteindront 14 degrés dans certaines vallées et 21 degrés dans les grandes villes.