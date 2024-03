Début de la haute saison pour l'ascension du Mont Everest

La haute saison a débuté pour l'ascension du Mont Everest, plus haut sommet du monde situé au Népal. Les autorités locales s'attendent, comme chaque année, à une forte affluence en avril et en mai. Près de 400 grimpeurs ont déjà réservé un voyage vers le mont Everest depuis le Népal cette année, a déclaré le chef des autorités touristiques de Katmandou, Rakesh Gurung. D'autres réservations pourraient encore être enregistrées jusqu'au début du mois de mai.

L'Everest - qui culmine à 8.849 mètres - est situé à la frontière entre le Népal et la Chine et peut être escaladé depuis les deux pays. La saison de pointe pour son ascension s'étend d'avril à mai, lorsque les conditions météorologiques sont les plus agréables. Au printemps dernier, 478 alpinistes étrangers avaient obtenu un permis d'ascension, au prix de 11.000 dollars (environ 10.000 euros).

Il reste cependant à déterminer si cette hausse de prix fera réellement la différence. Le coût total d'une expédition de ce genre s'élève généralement à un minimum de 40.000 euros par personne, et peut monter jusqu'au double. Outre le permis, il faut en effet payer son équipement, son hébergement, ses vols et les sherpas.

Selon l'"Himalayan Database", le sommet a été escaladé près de 11.500 fois depuis sa première ascension par Tenzing Norgay et Edmund Hillary, en 1953. Et l'ascension du plus haut sommet du monde fait chaque année de plus en plus d'adeptes.