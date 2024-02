Des experts de l'ONU veulent une enquête sur des possibles violences contre des femmes

Les experts ont exprimé leur inquiétude face aux "allégations crédibles de violations flagrantes des droits humains" visant des Palestiniennes dans la bande de Gaza et en Cisjordanie.

Le communiqué des sept experts indépendants de l'ONU a suscité une vive réaction d'Israël, qui a qualifié leurs affirmations de "méprisables et sans fondement".

Ils citent des informations selon lesquelles des femmes et des filles auraient été "arbitrairement exécutées à Gaza, souvent avec des membres de leur famille, y compris leurs enfants".

Les experts indépendants, qui sont nommés par le Conseil des droits de l'Homme de l'ONU, mais ne représentent pas l'ONU, pointent également du doigt la "détention arbitraire de centaines de femmes et de filles palestiniennes", notamment des défenseurs des droits humains, des journalistes et des humanitaires, depuis l'attaque sans précédent le 7 octobre du Hamas sur le sol israélien.

Selon les experts de l'ONU, bon nombre des personnes détenues auraient été soumises à des "traitements inhumains et dégradants", notamment de violents passages à tabac, et se verraient refuser des serviettes hygiéniques, de la nourriture et des médicaments.