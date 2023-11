Des marées violettes à travers le monde pour la Journée internationale contre les violences faites aux femmes: une manifestation prévue dimanche à Bruxelles

Comme chaque année à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, le 25 novembre, la plateforme Mirabal, qui réunit plus d'une centaine d'organisations de la société civile, appelle à descendre dans la rue pour exiger la fin de toutes les violences visant les femmes

Quelque 5.000 personnes sont ainsi attendues dimanche à 14h00 pour déambuler autour du carrefour de l'Europe à la gare de Bruxelles-Central. Un village associatif prendra place dès midi au Mont des Arts.

Quatre axes de revendication ont été établis : la lutte contre la violence à l'égard des femmes et basée sur le genre, la prise en compte des femmes dites vulnérables, la moindre valorisation de métiers "féminins" pourtant essentiels, et la santé sexuelle et reproductive.