Des morts et des blessés dans une attaque à la roquette à Tchernihiv, selon le gouverneur

Des tirs de roquettes russes sur l'oblast ukrainien de Tchernihiv ont fait des morts et des blessés, a rapporté mercredi le gouverneur Viatcheslav Tchaous sur l'application de messagerie instantanée Telegram.

Selon le gouverneur, trois missiles ont été tirés sur la ville de Tchernihiv, dans la région du même nom. "Des civils ont été tués et de nombreux autres blessés", a déclaré M. Tchaous sur Telegram. Il n'a pas fourni de détails précis, mais a déclaré que de plus amples informations suivraient plus tard.