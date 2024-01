"Des opérations se déroulent sans anesthésie": les constats glaçants de l'Unicef quant aux conditions de vie des enfants de Gaza

"La situation, c'est évidemment une catastrophe. On estime que 6.000 enfants palestiniens sont morts et à cela, il faut ajouter les dizaines d'enfants israéliens décédés lors des événements du 7 octobre et des milliers d'enfants palestiniens blessés, qui n'ont pas accès aux soins de santé. En Palestine, deux tiers des hôpitaux ne fonctionnent pas, il manque de matériel médical. De nombreux enfants doivent être opérés dans des conditions qui sont vraiment très difficiles. Des rapports indiquent clairement que des opérations se déroulent sans anesthésie. Dans la bande de Gaza, 1,9 million de personnes ont été déplacées, et on estime que la moitié sont des enfants, qui manquent de tout".

Il y a trois mois jour pour jour que la guerre entre Israël et le Hamas a débuté avec cette attaque des terroristes du Hamas tuant plus de 1.000 personnes. Au couer de ce conflit se trouvent aussi des enfants. Jonathan Crickx, directeur de la communication pour Unicef Palestine, a livré des chiffres glaçants dans le RTL info ce dimanche.

L'accès à l'eau potable est également un enjeu crucial pour ces jeunes enfants. "D'après les estimations faites par l'Unicef, les personnes qui viennent d'arriver dans la zone de Rafah ont en moyenne entre 1,5 et 2 litres d'eau pour boire, préparer la nourriture et pour l'hygiène. Cela entraine de nombreux problèmes, comme des cas de diarrhée chronique. On est passé de 48.000 cas à 71.000 cas chez les enfants de moins de 5 ans ces dernières semaines. La diarrhée chronique c'est la première cause de mortalité au monde pour les enfants de moins de 5 ans", explique le directeur de la communication d'Unicef Palestine.

"Les conditions sanitaires sont déplorables dans certains refuges, on compte une toilette pour 500 personnes, c'est une situation qui est une recette pour une catastrophe humanitaire et surtout une catastrophe en termes de soins de santé", déplore Jonathan Crickwx.

Une fois cette guerre terminée, il restera aussi des traces psychologiques pour ces enfants touchés par l'horreur d'un conflit armé. "L'impact psychologique touche tous les enfants, ceux qui se trouvent dans la bande de Gaza mais aussi les enfants israéliens. On sait aussi qu'avant cette escalade de la violence, entre 300.000 et 400.000 enfants palestiniens avaient besoin d'une aide psychologique. Les symptômes sont assez effrayants, on a énormément d'anxiété, du stress, des difficultés pour se concentrer à l'école pour sociabiliser, certains recourent à de l'automutilation. L'Unicef veut mettre en oeuvre des programmes pour soutenir les enfants, mais pour que ces programmes puissent se mettre en place, il faut une chose absolument nécessaire, c'est un cessez-le-feu humanitaire qui dure sur le long terme dans la bande de Gaza", explique notre invité.