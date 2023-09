Deux morts et plusieurs disparus sont à déplorer après des inondations en Turquie

Deux personnes ont perdu la vie dans l'ouest de la Turquie après des inondations et de fortes chutes de pluie. Quatre autres sont toujours portées disparues dans la province de Kirklareli, à la frontière avec la Grèce et la Bulgarie, communique mardi l'agence de presse étatique Anadolu. Selon la même source, six citoyens ont été secourus.