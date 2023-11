Deux tués dans un raid israélien sur des milices pro-iraniennes en Syrie

Deux combattants pro-iraniens ont été tués par des frappes aériennes israéliennes qui ont visé tôt vendredi un dépôt d'armes du Hezbollah libanais et d'autres sites près de la capitale syrienne, Damas, a indiqué une ONG.

Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH), basé au Royaume-Uni et qui dispose d'un vaste réseau de sources en Syrie, "deux combattants étrangers" relevant de milices pro-iraniennes ont été tués et plusieurs autres blessés.

Les frappes ont "détruit un dépôt d'armes appartenant au Hezbollah", qui combat aux côtés du régime syrien, situé sur la route de l'aéroport international de Damas, a précisé l'OSDH.

Elles ont également ciblé "des sites relevant du Hezbollah et des milices pro-iraniennes" proche de l'aéroport et du mausolée de Sayeda Zeinab, où sont présents des miliciens chiites, notamment irakiens et libanais.