Donald Trump condamné: le républicain pourra-t-il encore se présenter à la présidentielle?

Le procès de Donald Trump a livré son verdict : les jurés du tribunal de New York considèrent que l'ancien président des Etats-Unis a bel et bien trafiqué ses comptes pour acheter le silence d'une actrice X avant la présidentielle de 2016, avec laquelle il a entretenu des relations intimes.

"En effet, ça n'est jamais arrivé dans le sens où la seule autre chose qu'on a eue de tel, c'est qu'en 1920 un candidat à la présidence, un socialiste, était en prison. Il a d'ailleurs fait tout de même fait 3% des voix. Il avait été très opposé à la participation des États-Unis à la Première Guerre mondiale et il a pu faire campagne à partir du pénitencier d'Atlanta", explique-t-il avant de nuancer.

"Évidemment, on n'a jamais eu un favori à la course présidentielle qui se trouvait en prison et encore moins un ancien président qui était condamné. Il n'est pas encore en précision, précisons-le, mais cette condamnation est tout à fait historique".

Malgré cette condamnation, Donald Trump risque tout de même de rester le candidat républicain à cette élection présidentielle. "Rien ne l'empêche d'être candidat et rien ne l'empêche non plus d'être président, dans le sens où la Constitution américaine, de ce point de vue-là, est très claire. Il faut résider depuis un certain nombre d'années, 14 ans aux États-Unis, et avoir plus de 35 ans. Pour le reste, on peut très bien être candidat, et même devenir président en étant condamné, voire en étant en prison".