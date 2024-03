Drame de Gaza: "un grand nombre de blessures par balles", selon l'ONU

Du personnel du bureau humanitaire de l'ONU (OCHA), de l'OMS et de l'Unicef, les premiers à pouvoir se rendre dans le nord depuis plus d'une semaine, ont passé vendredi matin un peu plus de deux heures dans cet hôpital de la ville de Gaza, apportant médicaments et carburant, a expliqué Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général de l'ONU.

"L'hôpital Al-Chifa aurait admis plus de 700 personnes blessées hier, dont 200 sont toujours hospitalisées, et au moment de cette visite, le personnel de l'hôpital leur a dit avoir reçu les corps de 70 personnes tuées hier" après le chaos lors de la distribution d'aide, a-t-il ajouté.