Ecole, islam, immigration: Philippe pose ses jalons pour 2027

Omniprésent dans les médias à l'occasion de la sortie de son dernier livre, l'ex-Premier ministre Edouard Philippe a précisé mercredi sa pensée, notamment sur les thèmes de l'école et de l'islam, et un peu plus dévoilé son ambition pour 2027.

A commencer par l'école, sujet intime pour ce fils d'enseignants qui sait que "c'est un métier usant". Pour enrayer "l'affaissement" du système éducatif, il souhaite "mettre le paquet sur les petites classes" et "assumer que le but de l'école est aussi l'excellence".

Fustigeant l'ancienne ministre socialiste Najat Vallaud-Belkacem, qui a selon lui "favorisé le privé", il entend renouer avec "l'élitisme républicain" qui "tire tout le monde vers le plus haut". Et regrette que l'enjeu soit "toujours abordé par de petits angles" comme les salaires des professeurs ou l'uniforme. Voire la laïcité, car "ce serait dérisoire si on pensait que le problème de l'école c'était l'abaya".

- "Revenir aux fondamentaux" -

L'islam, en revanche, le préoccupe. Parce que cette religion est "de plus en plus pratiquée en France" et que, "comme partout dans le monde", elle est en partie "travaillée par des aspirations obscurantistes, qui prônent une lecture littérale du texte sacré (et) une pratique totalement rigoriste".