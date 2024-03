Effondrement d'un pont à Baltimore: "Le FBI a essayé de voir s'il y avait un lien terroriste", affirme le secrétaire d'Etat aux transports

Les voies sont fermées dans les deux sens en raison d'un "incident" sur le pont et la circulation a été redirigée, a indiqué l'autorité des transports du Maryland sur le réseau social X.

"Vers 1h30 du matin, un porte-conteneurs quittant le port de Baltimore a heurté le pont Francis Scott Key. Cette collision a provoqué un effondrement catastrophique du pont. Les premiers intervenants avec les autorités des transports du Maryland, les autorités au péage et avec nos partenaires fédéraux, étatiques et locaux se sont rendus immédiatement sur les lieux. À l'heure actuelle, les opérations de recherche et de sauvetage sont toujours en cours. Le FBI a essentiellement essayé de voir s'il y a un lien terroriste, ce qui n'est pas le cas", a expliqué Paul Wiedefeld, secrétaire d'Etat aux transports du Maryland :

Les secours recherchent au moins sept victimes dans l'eau et sur le fond marin, autour de l'immense structure métallique tordue, dans un déploiement spectaculaire de moyens incluant des drones, hélicoptères et plongeurs.

"Notre sonar a détecté la présence de véhicules submergés", a déclaré James Wallace, le chef des pompiers de la ville. "Je n'en ai pas encore le nombre", a-t-il ajouté.