Eliminé du tour pro, la légende Kelly Slater s'apprête à dire adieu au haut niveau

"Ca a représenté tellement d'émotions, pendant si longtemps. Tout n'a pas été rose, mais ça a été les meilleurs moments de ma vie", a poursuivi Slater, qui a été porté par deux proches, en signe d'hommage, à sa sortie de l'eau après son élimination et acclamé par le public présent.

Bousculé par la jeune concurrence au sein de l'équipe américaine, le Floridien n'aura pas non plus réussi à se qualifier pour les JO-2024, qu'il avait érigés en dernier défi d'envergure pour achever sa carrière hors du commun.

Mais même sans un titre olympique, le palmarès du "King" donne le tournis. Il est onze fois champion du monde, à la fois le plus jeune - à 20 ans en 1992 - et le plus vieux de l'histoire - à 39 ans en 2011 -, et détenteur de 56 victoires en compétition.

"Personne ne s'en rapproche et personne ne dominera aussi longtemps à l'avenir. C'est le plus grand", affirme sans détour auprès de l'AFP Tom Carroll, double champion du monde (1983, 1984), témoin privilégié de l'ascension de Slater au sommet.

- "Le talent à l'état pur" -

Sa longévité s'explique notamment par une facilité déconcertante sur l'eau. "Il a des attributs naturels : son corps est très souple et il est extrêmement créatif. Il a apporté une spontanéité et une sophistication jamais vues", décrit Carroll.

"Kelly, c'est le talent à l'état pur", résume le Français Jérémy Florès, longtemps adversaire de l'Américain sur le CT et désormais coach de l'équipe de France.

Connu pour son hygiène de vie rigoureuse et son obsession pour la nutrition, Slater a également fait preuve toute sa carrière d'un esprit de compétition acharné, illustré dans les années 2000 par ses duels haletants avec l'Hawaïen Andy Irons, décédé en 2010.

"Techniquement, il était au-dessus car il réussissait à transformer des vagues moyennes en gros scores. Mais stratégiquement, c'était juste incroyable. Pendant une série, il pouvait te déstabiliser en te lâchant seulement trois mots", raconte Florès.

Sur des spots de tubes, comme à Teahupoo (Tahiti) et Pipeline (Hawai), il pouvait encore rivaliser avec la jeune génération, capable d'enchaîner les sauts au dessus de l'eau dans de petites et moyennes conditions.

Mais après avoir annoncé début mars attendre un enfant avec sa compagne Kalani Miller, l'Américain semblait fin prêt à ranger ses planches et à poser ses valises pour s'en occuper à plein temps.

Après sa défaite mardi, il a simplement évoqué au micro de l'organisation "le début de quelque chose d'autre". "Le début du reste de (sa) vie".