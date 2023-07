En Iran, guerriers et petits démons pour la fête chiite de l'Achoura

Une fois par an, à Noosh Abad, une ville du centre de l'Iran, les hommes enfilent des costumes de guerriers et les enfants se déguisent en démons, pour lancer les célébrations de l'Achoura, la plus importante fête musulmane chiite.

Chaque année, autour du dixième jour du mois musulman de Moharram, les chiites, majoritaires en Iran, célèbrent le deuil de l'Achoura qui marque l'anniversaire du martyre de Hussein, le troisième imam de l'islam chiite.