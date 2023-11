"On entre dans la troisième phase des opérations": quelle est la stratégie d'Israël pour détruire le Hamas?

Cela fait un mois, ce mardi, qu'une attaque sanglante du Hamas en Israël a déclenché un nouveau conflit dans la région. Depuis le 7 octobre, Israël est bien décidé à tout faire pour détruire, en représailles, le mouvement terroriste. Pour y parvenir, l'armée israélienne a annoncé, ce lundi, avoir encerclé et littéralement coupé en deux la bande de Gaza. Analyse avec notre invitée, Estelle Hoorickx, chercheuse au centre d'études de sécurité et de défense à l'Institut royal supérieur de défense (IRSD).

Nous sommes face à une stratégie israélienne en plusieurs phases. "Effectivement, on entre dans une troisième phase des opérations militaires qui ont été lancées par Israël depuis le 7 octobre. On a d'abord eu une phase de bombardements massifs, essentiellement dans le nord de la bande de Gaza, ensuite, on a eu des incursions terrestres éclaires, qui ont principalement eu lieu pendant la nuit et qui ont permis à l'armée israélienne d'amasser un maximum de renseignements et surtout, d'encercler la ville de Gaza. On entre maintenant dans une troisième phase qui est la phase d'offensive massive dans la bande de Gaza, qui va probablement commencer dans le nord, mais se poursuivre dans le sud de la bande de Gaza."

Peut-on dire qu'Israël est en quelque sorte aidé par la géographie des lieux? "Quand on regarde la carte, on voit qu'Israël a profité de deux éléments géographiques pour son encerclement. Premièrement, le blocus maritime total de la mer Méditerranée qui borde la côte ouest de la bande de Gaza et de la fameuse rivière Bésor qui se trouve au sud de Gaza city et qui permet à l'armée israélienne de tenir cet encerclement même si les tunnels qu'utilise le Hamas permettent de passer d'un obstacle à l'autre." Pourquoi se concentrer sur le nord?

"Israël considère que le nord de la bande de Gaza est vraiment l'épicentre du Hamas. C'est là que se trouveraient les postes de commandement, les dépôts de munitions, les infrastructures principales et souterraines. Mais on observe aussi que depuis le début de l'opération militaire israélienne, il y a des incursions terrestres et des bombardements qui ont lieu aussi dans le sud de la bande de Gaza et que la résistance du Hamas y est importante. Je crains que l'offensive terrestre d'Israël se prolonge également vers le sud." Tout le monde pense se préparer à un conflit qui va durer. Pensez-vous que ce sera le cas? "Les experts militaires évaluent la durée de cette offensive à plusieurs mois. Ce sont des opérations compliquées sur un terrain compliqué, surtout avec ce problème des tunnels et des otages à récupérer. Ce sont des mois qui vont être longs pour l'armée israélienne et également pour la population de Gaza. Israël devra aussi faire face à une pression internationale importante et la question des otages sera centrale."