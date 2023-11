Environ 200.000 Palestiniens ont déjà fui vers le sud de la bande de Gaza

"L'inquiétude grandit face aux logements surpeuplés et à l'accès limité aux abris, à la nourriture et à l'eau", indique aussi l'Ocha. Des centaines de milliers de Palestiniens sont également toujours présents dans le nord de la bande de Gaza et refusent ou sont dans l'incapacité d'aller vers le sud, malgré l'intensification des combats.

Selon les rapports de l'ONU, près de 1,6 million des 2,2 millions d'habitants de la zone côtière ont fui les combats entre l'armée israélienne et l'organisation terroriste du Hamas. Israël a appelé la population civile du nord, y compris celle de la ville de Gaza, à fuir vers le sud en empruntant des corridors ouverts à plusieurs reprises durant plusieurs heures.