Eruption volcanique dans l'est de l'Indonésie, le niveau d'alerte relevé

Le mont Ibu, sur l'île de Halmahera dans le nord de la province de Maluku, est entré en activité à 11H11 locales (02H11 GMT), envoyant dans l'atmosphère un épais nuage de fumée noire et de cendres.

Un volcan est entré en éruption mercredi dans l'est de l'Indonésie, crachant une colonne de fumée d'1,5 km dans le ciel, amenant les autorités à relever le niveau d'alerte et à appeler la population à s'éloigner.

Selon l'agence de vulcanologie indonésienne PVMGB la colonne s'élève à 1,5 km au dessus du cratère. "Sur la base de la surveillance visuelle et instrumentale, l'activité du mont Ibu est passée du niveau 2 au niveau 3", sur une échelle qui en compte 4, a déclaré le chef de l'agence Hendra Gunawan dans un communiqué.

Les autorités ont établi une zone d'exclusion entre 3 et 5 km autour du cratère. Les résidents se sont vu recommander de porter des masques et des lunettes pour les activités d'extérieur, et à se préparer à des chutes de cendres.

Le vaste archipel indonésien est sujet à une activité sismique et volcanique fréquente en raison de sa position sur la "ceinture de feu" du Pacifique, une zone d'importante activité tellurique.