Evacuations au Texas à l'approche de la tempête Béryl qui menace de redevenir un ouragan

Plusieurs zones côtières du Texas ont été évacuées en raison d'alertes aux inondations et aux coupures de courant à l'approche de la tempête tropicale Béryl lundi qui menace de toucher terre sous forme d'ouragan.

Plusieurs zones de la côte texane étaient en état d'alerte ouragan et tempête dimanche.

Béryl devrait toucher terre entre la ville portuaire de Corpus Christi et l'île de Galveston tôt lundi.

La ville de Galveston, au sud-est de Houston, a ordonné une évacuation volontaire pour certaines zones, des vidéos publiées sur les sociaux montrant des files de voitures sortant de la ville.

Le gouverneur par intérim de l'Etat, Dan Patrick, a appelé les Texans à rester en alerte, à écouter les autorités locales et à quitter la zone dangereuse si possible.

- Phénomène météorologique précoce -

"Cette tempête sera mortelle pour les personnes qui se trouvent directement sur sa trajectoire", a déclaré M. Patrick lors d'une conférence de presse organisée par les services d'urgence de l'Etat. "Croyez-moi, vous ne voulez pas être dans un ouragan de catégorie 1", a-t-il ajouté, faisant référence au niveau le plus bas des ouragans, avec des vents compris entre 119-153 kilomètres par heure.

La Maison Blanche a indiqué dimanche qu'elle surveillait la situation.

La tempête Béryl a laissé au moins sept morts sur son passage dans les Caraïbes et au Venezuela, au faîte de sa puissance.

Premier ouragan de la saison dans l'Atlantique, qui s'étend de début juin à fin novembre, Béryl est exceptionnellement puissant et précoce. Pour les scientifiques, le changement climatique, en réchauffant les eaux des océans, rend plus probable l'intensification rapide des tempêtes et augmente le risque d'ouragans.