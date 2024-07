Partager:

Kent Nishimura Assailli de questions sur son âge et à l'isolement en raison du Covid, Joe Biden a annoncé vendredi qu'il reprendrait sa campagne la semaine prochaine. Sans faire taire les voix qui l'exhortent à passer le flambeau, craignant que le Parti démocrate ne sorte terrassé des élections de novembre. "La vision lugubre de Donald Trump pour l'avenir ne représente pas qui nous sommes en tant qu'Américains", a dit le président de 81 ans dans un communiqué. "Ensemble, en tant que parti et en tant que pays, nous pouvons le battre et le battrons dans les urnes", a-t-il assuré.

Selon son médecin, ses symptômes - de la toux et une voix enrouée - se sont "améliorés de manière significative". Et le président a dit avoir hâte de retourner en campagne "la semaine prochaine". Mais son ton combatif ne cache pas la fronde grandissante chez des responsables démocrates. Plusieurs élus de la Chambre des représentants et un troisième sénateur ont appelé vendredi le président, qui brigue un second mandat face au républicain Donald Trump, à laisser la place à un ou une candidate plus jeune.

En tout, ils sont une trentaine d'élus à avoir demandé au président de quitter la course. "Nous devons faire face à la réalité: les inquiétudes largement répandues dans l'opinion publique concernant votre âge et votre condition physique mettent en péril ce qui devrait être une campagne gagnante", ont estimé quatre représentants, dont celui du Texas Marc Veasey, dans une lettre conjointe publiée par plusieurs médias. Kent Nishimura "Passer le flambeau (...) redynamiserait la course et injecterait de l'enthousiasme et de l'élan chez les démocrates avant notre convention le mois prochain", ont-ils jugé.