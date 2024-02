Foot: Messi et Beckham hués par le public à Hong Kong en raison du forfait de l'Argentin

Lionel Messi et David Beckham ont été conspués dimanche après que la superstar argentine n'a pas participé au match amical de pré-saison de l'Inter Miami à Hong Kong, qu'une foule de fans étaient venus voir en nombre.

Son absence a suscité la colère des 38.323 spectateurs qui avaient payé au moins 125 dollars (115 euros), et souvent beaucoup plus, pour voir leur héros sur le terrain.

Le public a été également dépité par le fait que l'ancien attaquant de Liverpool et du FC Barcelone Luis Suarez n'est pas entré en jeu non plus en raison d'une blessure à un genou.

Les Espagnols Sergio Busquets et Jordi Alba ont eux fait leur apparition à la 62e minute.

Mais les huées sont allées crescendo au coup de sifflet final.